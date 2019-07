Vil måle portrett av 100-åring

Kunstnaren Vebjørn Sand blei fengsla av den dramatiske historia til 100-åringen Okesandr Chalich, skriv Porten.no. Både Porten og NRK fortalde historia om den ukrainske tvangsarbeidaren som blei halden fanga i Årdal under andre verdskrig. Sand jobbar no med ein serie med bilete som portretterer tidsvitne til okkupasjonen av Noreg og vil reise til Ukraina for å måle portrett av Chalich.