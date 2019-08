Vil løyse opp Vestland fylke

Partiet Raudt i Vestland fylke vil jobbe for at det nye fylket vert delt opp igjen i to fylke, slik grensene er i dag.

Nestleiar i Raudt i Sogn og Fjordane, Anders Hamre Sveen, meiner at skattebetalarane sine pengar må brukast på andre ting enn nytt fylkesordførarkjede og eit nytt, dyrt fylkeshus i Bergen.