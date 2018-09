Vil krevje bompengar på elbilar

Førde-rådmann Lise Marie Haugen meiner elbilar og andre nullutsleppskøyretøy bør betale bompengar i bomringen rundt Førde. Ho rår bystyret i dag til å be Statens vegvesen om å innføre betaling for elbilar i Førdepakken. Rådmannen meiner elbilane bør betale 50 prosent av rabattert takst, eller drygt 10 kroner per passering.