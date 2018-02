Vil knuse fjell

Berre tre år etter at Veidekke fekk nei til å redusere høgda på fjellet Halvarheia i Hyllestad frå 130 meter til 50 meter over havet, legg dei fram liknande planar igjen. Jens Kristian Lundeland seier til Firda at dei fryktar at selskapet driv utmattingstaktikk. Kommunikasjonssjef Anders Auberg i Veidekke seier planane vil føre til mindre inngrep og framleis gi jomfrueleg terreng mot Listraumen.