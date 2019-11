Vil kjempe for avdelinga

– No må politikarane på bana, seier Idar Sølvberg ved Eid Motor. I vår skreiv ni verksemder brev til Samferdsledepartementet etter at Staten vegvesen ville legge ned trafikkstasjonen i Eid. I går kom eit revidert forslag der dei beheld trafikkstasjonen for småbilar, men held fast på å flytte tungbilavdelinga til Førde.