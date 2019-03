Vil ikkje justere fleire grenser

Kommunalminister Monica Mæland (H) vil ikkje ha fleire grensejusteringar enn det som allereie har kome på plass i dagens kommunar, det skriv Fjordabladet. I samband med kommunereforma vart det opna for at bygder og grender kunne søkje om å byte kommune, noko mellom anna Bryggja i Nordfjord gjorde. No er det nok av den slags, tykkjer kommunaldepartementet.