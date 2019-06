Vil ikkje ha bygging i strandsona

Fylkesmannen vil ikkje at det skal byggjast i strandsona i Honningsvåg på Stadtlandet, slik eit ungt par ønskjer å gjere, skriv Fjordabladet. Rådmannen i Selje tilrår å ta vedtaket frå Fylkesmannen til følgje når saka skal opp i formannskapet fredag. Men lokalpolitikar Marita Aarvik frå Framstegspartiet er usamd. – Når ein no fekk ny tunnel til Honningsvåg håpte ein på tilflytting, og når det er nokon som vil flytte dit og byggje, så skal dei ikkje få lov. Dette er totalt øydeleggjande for bygdene, seier ho til avisa.