Vil ikkje avgrense trafikken

Prosjektleiar i Førdepakken, Erling Varlid, meiner det er viktig å tydeleggjere at førdepakken ikkje skal avgrense trafikken. – Førdepakken skal gje plass til all trafikk som kan komme fram til 2040. Det betyr at vi skal legge til rette for ein vekst i bilturar på 32 prosent frå 2012, seier han til Firda.