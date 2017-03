Dette er en kampanje som startet etter at en tidligere mor, trener og skismører i Asker døde av kreft! Årsaken til kreften skal ha vært høy konsentrasjon av fluordannelser i kroppen. Saken ble først beskrevet i Budstikka.



Holmen IF Langrenn startet kampanjen ”Tøffest uten fluor” og Asker Skiklubb følger opp. Sammen fronter vi dette ved å arrangere våre lokale skirenn, BLIZrennet og Solvangrennet, hvor vi oppfordrer alle utøvere til å benytte ski­smøring uten fluorprodukter. Samtidig gir vi alle våre deltakerne samme smøretips som ikke innebærer bruk av skadelig fluor!



Vi jobber nå for å spre ”Tøffest uten fluor” til alle skirenn her i landet.

Vi mener det er et viktig prinsipp og ønsker å løfte frem sunne verdier og gode holdninger kombinert med fair play.

Vårt håp er at Ski-Norge kan stå sammen om en sunnere sport, der våre barn også får konkurrere under likere forhold, samt at vi dropper giften som gjør oss syke og ødelegger miljøet.

Vi tror dette kan gi positive ringvirkninger for hele skisporten.



Utfordringen er enkelt forklart: For å delta med god samvittighet i et Tøffest uten fluor-renn må du som løper avstå fra bruk av glidprodukter som inneholder fluor, herunder LF, HF, fluider, klosser og pulver. Bruk CH-glidere eller tilsvarende rene parafinvokser, ikke «juks» med fluor!

Sammen er vi sterkest!



Bli med og støtt opp om kampanjen – og bidra til at barne- og ungdomsskirenn blir tøffest uten fluor!

Kjelde: Tøffest uten fluor.