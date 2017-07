Vil ha utbetring av ferjekaien på Ornes

Ferja mellom Ornes og Solvorn går i skytteltrafikk om sommaren. Turistane vil sjå Ornes stavkyrkje, nokre med bil og andre utan.

– Vi tek 11 bilar har, eller meir om vi stappar godt. Eller berre 10 om bilane er store, seier kaptein Magnar Slettevoll.

Lustrabaatane AS har ansvar for ruta, som går heile året.

Om vinteren for at dei rundt 45 innbyggjarane på Ornes i Luster kommune skal kome seg til skule og jobb, og om sommaren også for turistane som vil over fjorden.

– Ornes er ein utfordring også i fint vêr. Det er veldig spesielle tilhøve der. Og den er berre leda på ei side, ikkje på begge slik som er vanelg på dei moderne ferjekaiane. Det er kanskje noko av det dårlegast som finst av ferjekaiar i landet, seier Slettevoll.

ORNES: 15 minuttar tek turen mellom Solvorn og Ornes. Mange turistar tek turen for å sjå stavkyrkja som står på UNESCO si verdsarvliste. Foto: Sigrid SkjerdaL / NRK

Er kommunen sitt ansvar

Ola Inge Skagen frå Ornes eig ferjekaien og langkaien ved sida av. Kommunen leiger ferjekaien av Skagen, og har skrive i kontrakten at dei har ansvar for drift og vedlikehald.

– Kaien har fungert og er godkjend. Men det er ingen tvil om at den burde vore utbetra og kanskje fornya, seier ordførar i Luster, Ivar Kvalen.

Han fortel at Ornes og stavkyrkja som er på UNESCO si verdsarvliste er eit fyrtårn i kommunen si reiselivssatsing.

Men skal kaien bytast ut og kanskje også få auka kapasitet, må dei bli einige med Skagen som eig brygga, og inngå ein større avtale enn det som gjeld i dag.

Vil ikkje selje til kommunen

– Om kommunen vil ruste opp ferjekaien har eg ingen innvendingar mot det, seier Ole Inge Skagen som eig kaien.

Han vil helst at kommunen tek ansvar for heile området, også langkaien ved sida av. Det er ein viktig inngangsport til verdsarven, meiner Skagen.

– Det hadde vore ønskeleg å ruste opp heile området. Men det er ein for stor investering for ein einskildperson å ta, seier grunneigaren.

FULLT: Om sommaren går det dobbelt så mange ruter som om vinteren mellom Solvorn og Urnes i Luster kommune. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Han ynskjer ikkje å selje kaien til kommunen, då den vart laga av far hans utan hjelp frå kommunen for mange år sidan.

For kommunen er det først og fremst ferjekaien dei vil ruste opp. Men om det vil skje noko i næraste framtid, vil ikkje ordføraren love.

– Kaien har kapasitetsproblem. Så det må får vi eventuelt ta med vidare i planarbeid og budsjettarbeid. Men som sagt må det skje i riktig samarbeid men han som eig kaien, seier Ivar Kvalen.