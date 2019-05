Vil ha uavhengig gransking

Statens vegvesen kjem ikkje til å undersøkje brannen i Gudvangatunnelen i slutten av mars. I eit brev til samferdsledepartementet skriv etaten at dei ser det som viktig med ei uavhengig gransking, sett i lys av at det er tredje gang på få år det har vore brann i tunnelen. Etaten meiner Havarikommisjonen er best eigna til å gjennomføre granskinga.