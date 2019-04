Vil ha slutt på slurv

Politiet ber folk om å skjerpe bruken av bilbelte og tryggingsutstyr for barn. I den siste tida har fleire bilistar blitt tatt for å ikkje sikre barna nok i bilen. Politisjef i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, meiner det må bli slutt på at folk slurvar med slikt. – Det er ingen som kan forklare eller forsvare at dei ikkje sikrar det kjæraste dei har, seier han til NRK.