Vil ha slutt på omkamp

Fylkesmannen ber kommunane akseptere at det er gjort eit vedtak, og konsentrere seg om å skape tillit mellom kommunane som skal slå seg saman, skriv Sogn Avis. Leikanger har blitt slått saman med Balestrand og Sogndal mot sin vilje, og fleire politikarar har teke til ordet for ein omkamp. Fylkesmann Anne Karin Hamre seier til avisa at det blir skapt mykje uvisse når ein stadig vekk prøvar seg på omkampar, og at ein no må sjå framover.