Vil ha samarbeid om legevakt i Sogn

Sogndal og Leikanger har lenge samarbeida om legevakta. No blir Luster og Vik invitert inn i samarbeidet. – Vik har hatt eit sårbart system til no, med den nye ordninga blir legar frå nordsida sende over fjorden, seier kommuneoverlege i Sogndal, Jan Ove Tryti til Sogn Avis.

Forslaget skal opp i dei ulike kommunestyra innan mai.