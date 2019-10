Vil ha Rotevatn som leiar

Fleire partilag vrakar no leiartrioen i Venstre. Bergen Venstre vil at Sveinung Rotevatn skal leie Venstre i staden for Trine Skei Grande, skriv BT. Leiar Jo Lerheim seier at dagens leiartrio ikkje fungerer og at dei difor har lagt ein ny leiarkabal.