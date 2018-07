Vil ha pengar til landstraum

Aurland kommune ber no Klima- og miljødepartementet om at det blir sett av pengar slik at cruisehamnene kan bygge ut landstraumanlegg. Aurland hamnevesen KF har utarbeidd planar for landstraumanlegg, men tidlegare ikkje fått støtte frå ENOVA til dette. – Midlar trengst for å nå nasjonale utsleppsmål, seier ordførar Noralv Distad i Aurland.