Vil ha obligatorisk forsikring

Leiar i Førde Bilberging, Arild Tistel, meiner at utanlandske lastebilar burde vere pålagde å ha ei forsikring som dekker bilberging for at dei skal få lov til å køyre i Norge. Dette har alle norske transportfirma, skriv Firda. Tistel seier dei i mange tilfelle brukar like mykje tid på å få betaling for jobben, som sjølve bergingsarbeidet.