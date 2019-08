Vil ha ny E39 forbi Førde

Ordførarkandidat for Venstre i nye Sunnfjord kommune, Atle Hamar, vil utsetje ferjefrie kryssingar av fjordane, og heller bruke pengane på å byggje ny E39 forbi Førde, skriv Firda. Hamar meiner at dei ferjefrie fjordkryssingane over Bjørnefjorden og Sognefjorden må utsetjast til alle stamvegstrekningane i Sogn og Fjordane har fått skikkeleg vegstandard.