Vil ha meir til politiet

Senterpartiet er ikkje nøgd med at regjeringa sikrar ein vekst på 100 millionar for fleire politistillingar. Det burde ha vore fem gonger så mykje, meiner partiet. I går blei det kjend at det kjem 17 nye politistillingar til Vest politidistrikt. – Løyvinga er for lita til å sikre nok politifolk i distrikts-Noreg, seier Men Sp-ordførar Morten Askvik i Hyllestad.