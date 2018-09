Vil ha kandidatar

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil no ha innspel til kven som fortener Fylkeskulturprisen for 2018. Prisen kan tildelast einskildpersonar eller lag og organisasjonar i fylket som har gjort ein stor kulturinnsats eller stått for viktig nyskaping. Forslag kan sendast fylkeskommunen innan 15. oktober.