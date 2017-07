Vil ha full rettsbehandling

John Olav Lefdal vil no krevje full rettsbehandling etter at selskapet, Nordfjord Service Terminal, vart stengt ute frå cruisehamna i Olden. Førebels har dei fått full medhald to gonger i Fjordane tingrett. Rettsavgjerdene har vore mellombelse. Lefdal seier at det no er opp til motparten om dei vil godta eller anke vidare.