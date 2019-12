Vil ha Førde som senter

Gruppeleiar for Venstre i Sunnfjord, Gunn Merete Paulsen, tek til orde for å få den nye storkommunen Sunnfjord opp og fram ved å gjere Førde til eit senter i den nordre delen av Vestland. – Førde har tenestetilbodet og plasseringa som gjer at det er naturleg.