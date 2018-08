Vil ha fleire møteplassar

– Aurland-ordførar Noralv Distad meiner lysregulering ikkje vil vere løysinga for å hindre trafikkaos på turistvegen til Stegastein, skriv Sogn Avis. Trafikken på fylkesveg 243 har auka i sommar, og i juli var det 900 bilar i døgnet. Det har til tider gjort at trafikken har stått heilt stille. Fleire utbetringstiltak blei gjort i fjor, men no vil Distad blant anna ha fleire møteplassar på vegen.