Vil ha fleire hurtigladarar i Florø

Rema 1000 på Evja i Florø og BKK har inngått avtale om at kraftselskapet skal setje opp tre hurtigladarar for elbil på parkeringsplassen til matbutikken, skriv Firdaposten. BKK søkjer no til kommunen om å få setje opp ladeplassane.