Vil ha fleire forslag frå fylket

Det har komme inn over 300 forslag til nytt fylkesvåpen når Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg saman i 2020, men få av forslaga kjem her frå fylket. No ber den kommande fylkesrådmannen for Vestland, Rune Haugsdal, om at folk i Sogn og Fjordane finn fram teiknestiftar og ark for å lage forslag til fylkesvåpen.