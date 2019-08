Vil ha endringar i bompakke

Fleire parti i nye Sunnfjord kommune vil ha endringar i Førdepakken, skriv Firda. Blant andre meiner Miljøpartiet dei grøne at bompakken vil gje større biltrafikk inn i sentrum i Førde. Ordførarkandidat for Arbeidarpartiet, Helge Robert Midtbø, tek blant anna til orde for å vurdere å byggje ein kort tunnel som leiar E39 utanfor sentrum på sørsida av Jølstra.