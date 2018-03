Vil ha endra sukkeravgift

Sogn og Fjordane Høgre ber om at «sukkeravgifta» blir reversert i si noverande form. Årsmøtet meiner at avgifta treffer dårleg, og at norske bedrifter får svekka konkurransekraft. Partiet viser mellom anna til saft- og syltetøyprodusenten Lerum i Sogndal som har fått ein kostnadsauke på 16 millionar kroner.