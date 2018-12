Vil ha E39 gjennom Byrkjelo sentrum

Gloppen Arbeidarparti vil at nye E39 skal følgje dagens trasé gjennom Byrkjelo sentrum, skriv Firda. Tilrådinga frå Statens vegvesen er å legge vegen utanom sentrum med tunnelinnslag like ved meieriet til Tine. Gloppen Ap meiner på si side at ein trasé gjennom sentrum er den beste totalløysinga for Gloppen, og mellom anna vil spare matjord.