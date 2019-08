Vil ha bompengar

Fylkesveg 615 mellom Storebru og Sandaneer kåra til landets nest verste veg, men målet til vegselskapet er at det skal bli den beste sambindingsvegen mellom Nordfjord og Sunnfjord, skriv Firda. Vegforkjempar Olav Klungre trur mange vil vere villige til å bla opp for å få ein betre og kortare. Klungre har sjølv rekna litt på bompengar, og kome til at summen kan bli på 95 kroner før rabatt.