Vil ha 415 fleire fellingsløyve

I eit administrativt vedtak går miljøvernleiar Odd Rønningen i Stryn inn for 415 fleire fellingsløyve for hjort i kommunen – for å få kontroll på den veksande hjortestammen. Det skriv Fjordingen. – Det har gått raskt føre seg, men eg vonar fylkesmannen ikkje klagar vedtaket, seier miljøvernleiaren.