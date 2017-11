Vil gjere undersøkingar av grunnen

Statens vegvesen håper at dei i dag får gjort undersøkingar av grunnforholda på fylkesveg 57 ved Dalsøyra i Gulen der det gjekk eit jordras i går. Vegen har vore stengd etter at jordmassar raste ut under deler av vegbana. Førebels kan ikkje Vegvesenet seie noko om når dei kan opne vegen igjen, men det er førespegla at det kan bli snakk om fleire dagar.