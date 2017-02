Vil gje pengar til tunnelgruppe

Fylkesdirektøren for samferdsle går inn for at prosjektgruppa for Stad skipstunnel får eit ekstra tilskot på 150.000 kroner. Direktøren peikar på at realisering av tunnelen er viktig for Sogn og Fjordane, og at prosjektgruppa driv eit viktig arbeid.