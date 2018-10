Vil framleis eige fjordhestsenteret

Eit samla fylkesting vedtok at fylkeskommune framleis skal vere medeigar av Norsk Fjordhestsenter AS på Nordfjordeid. – Dette er viktig for å halde oppe ressurssenteret og kompetansemiljøet på Nordfjordeid, seier Sigurd Reksnes, gruppeleiar i Sp.