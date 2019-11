Vil frakte sauekjøt til Midtausten: – Det er eit nederlag for heile matkulturen vår

– Det er eit nederlag for heile matkulturen vår, og for heile verdikjeda med hausting av naturressursane i utmarka at vi må sende frå oss store mengder sauekjøt, seier Stein Malkenes, som representerer Miljøpartiet Dei Grøne på fylkestinget i Sogn og Fjordane.

69-åringen har sjølv åtte villsauer på ei øy vest for Florø, og kallar forsendingane til Oman «ei skam» og eit bilde på kva som er gått gale i den norske distribueringa av sauekjøt.

Betre marknadsføring ville gjort eksport unødvendig, meiner han.

– Det er nesten ikkje til å tru. Kva er det vi driv på med, spør han.

Det var landbruk24.no som fyrst melde at Nortura vil eksportere 600 tonn sauekjøt til den arabiske halvøya.

TIL OMAN: Overproduksjon gjer at 600 tonn norsk sauekjøt blir selt på billigsal til Oman. Foto: Ådne Dyrnesli

– Ikkje eit problem

– Det er eit godt alternativ å eksportere det til kundar som vil ha det norske kvalitetskjøtet, seier Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marknad i Nortura.

– Men er det ikkje uheldig for miljøet å frakte store mengder norsk kjøt over enorme avstandar?

– Når vi har overproduksjon, meiner vi eksport til Oman er eit godt alternativ, seier Fjeldheim.

Han viser til at det heile tida blir transportert varer og gods rundt om i verda, og at eksport av litt norsk sauekjøt ikkje bør vere eit stort problem.

– Alternativet vil vere at sauekjøtet blir destruert, seier Fjeldheim.

AVVISER KRITIKK: Det er ingen grunn til å kritisere at vi sel sauekjøt til Oman. Skal vi heller kaste kjøtet, spør Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marknad i Nortura. Foto: Nortura

– «Nødvendig onde»

Styreleiar i bransjeorganisasjonen Norsk sau og geit, Kjell Erik Berntsen, meiner det er eit «nødvendig onde» at ein no må eksportere sauekjøt til Oman.

– Eg forstår at folk reagerer negativ på eksporten, men vi må gjere det for å få kontroll på marknaden, seier han.

Berntsen meiner den samla produksjonen av sau og lam må ned for å få marknaden i balanse.

– Då vil ein sleppe eksport og prisane vil gå opp.