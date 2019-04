Vil forby provisjon

Senterpartiet vil forby butikkar å betale provisjon til reiseguidar som krev privat betaling for å ta med seg turistar til butikken. I dag føler mange suvenirbutikkar seg pressa til å betale guidane for å få kundar. Leiar av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), seier at han partiet hans vil leggje fram eit lovforslag når Stortinget behandlar saka.