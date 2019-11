Vil flytte kvalifiseringskampen

Sogndal vil flytte datoen for kvalifiseringskampen. Det skriv Sogn Avis. Med fleire spelarar på landslagoppdrag, meiner Sogndal-trenar Eirik Bakke at det er heilt hol i hovudet å ha kvalifiseringspel i landslagspausen. Fleire spelarar er også skadde, noko som gjer at Sogndal vil slite med å stille lag.