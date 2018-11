Vil fjerne eigedomsskatten i Selje

Frp – politikar og leiar for råd for eldre og funksjonshemma i Selje Åge Starheim seier til Fjordenes Tidende at han vil jobbe for å avskaffe eigedomsskatten i kommunen. – Vi meiner at det er ein heilt urimeleg skatt som blir lagt på innbyggjarane, seier Starheim til avisa.