Vil finne ny rådmann sjølv

Lærdal kommune skal tilsetje ny rådmann, og Sogn Avis skriv at kommunen vil bruke 100.000 kroner for å få på plass etterfølgjaren til Alf Olsen jr. – Mi tilråding er at vi ikkje brukar eit tilsetjingsbyrå. Eg rår til at vi brukar pengar til annonsering og hjelp til kvalitetssikring og at vi køyrer prosessen sjølv, sa ordførar Jan Geir Solheim i formannskapet.