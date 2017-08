Kraftselskapa vil etablere Vestlandskraft DA som eit svar på korleis dei enorme kraftressursane til Sogn og Fjordane fylke skal forvaltast ved ei eventuell samanslåing med Hordaland.

Det var Sogn og Fjordane fylkeskommune som saman med BKK tok initiativet til arbeidet som står fram som eit alternativ for ein ny kraftkjempe.

Med frå heile Vestlandet

– Det gir større moglegheiter for å vera ein finansiell og industriell partner i relevante prosjekt som kan bidra til grøn verdiskaping på Vestlandet, seier konserndirektør Produksjon i BKK, Wenche Teigland i pressemeldinga som selskapet sendte ut tysdag ettermiddag.

Det nye selskapet har førebels fått arbeidstittelen Vestlandskraft. Selskapet kan bestå av 63 kraftverk og produsera 12,1 terrawatt-timar. Det vil seie årleg forbruk av straum for over 600.000 husstandar.

– Eit stort produksjonsselskap kan gjera Vestlandet meir attraktivt for eksisterande og ny industri, og dermed kunne bidra til fleire industriarbeidsplassar og auka verdiskaping, seier Arvid Moss, konserndirektør for forretningsutvikling og energi i Hydro.

Vil sikre krafta på Vestlandet

For Hydro sin del er det kraftproduksjonen i Røldal og Suldal som kan bli inkludert i den nye storsatsinga.

Fylkesordførar Jenny Følling i Sogn og Fjordane fortel at saka no skal opp til politisk handsaming. For ho er det viktig at eit nytt, stort produksjonsselskap oppretthald lokale arbeidsplassar og sikrar kontroll med dei lokale naturressursane.