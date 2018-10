Etter det NRK erfarer vil regjeringa no setje ned eit utval for å sjå på resten av sukkeravgifta.

Sukkeravgifta har vekt store reaksjonar i bransjen, og fått mykje kritikk for å oppmuntre til grensehandel. Store deler av næringslivet har gått kraftig ut mot regjeringa sitt forslag om å auke avgifta på sukker, og NHO har klaga forslaget inn for EØS-avtalens tilsynsorgan ESA.

Onsdag demonstrerte norske næringsmiddelprodusentar mot sukkeravgifta utanfor Stortinget. Tilsette frå både Freia, Nidar, Coca-Cola, Ringnes og Brynhild møtte opp i forkant av trontaledebatten for å demonstrere mot auka avgift.

Bryggeri- og drikkevareforeininga (BROD) reagerer sterkt på at regjeringa vil vidareføre den kraftige auka i avgift på brus på 42 prosent.

EIT HÅN: Petter Nome i bryggeri og drikkevareforeininga. Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

– Å fortsetje brusavgifta er bevisstlaus næringspolitikk og eit hån mot den bransjen i Noreg som har gjort mest for å redusere sukkerforbruket i befolkninga, seier direktør i BROD, Petter Nome i ei pressemelding.

Gambling med folkehelsa

Nome meiner svenskehandelen av brus har auka med nær 30 prosent på grunn av avgifta.

– Svenskane er vinnarane, men i Noreg er det berre taprare: bedriftene, arbeidstakarane og staten. Brusavgifta er gambling med folkehelsa. Hamstringshandel i Sverige førar til at folk for is eg meir sukker enn dei elles ville fått, seier han.

– Eit stort problem

På Oskar Sylte mineralvannfabrikk i Molde er dei fortvila over at regjeringa let avgifta stå på brus og mineralvatn, og meiner det er nyttelaust å snakke med politikarane.

Det er ikkje enkelt å konkurrere mot grensehandelen, der folk kjøper 10–20 brett med brus om gongen.

– Det er umogleg å konkurrere når ein får kjøpt brus for ein tredjedel av prisen. For oss er dette eit stort problem. Det går utover norske arbeidsplassar, og det blir ikkje lett for oss å halde på vidare, seier Sylte.

