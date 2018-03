Vil bygge gondolbane

Lokalt næringsliv i Jølster har fått pengar til å greie ut ei mogleg gondolbane opp på tverrfjellet i Kjøsnesfjorden, skriv Firda. Styremedlem i Jostedalsbreen AS, Steinar Dvergsdal, seier til avisa at det er suksessen til Loen Skylift som gjer at dei tek planane vidare.