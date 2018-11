Vil bli første Ap-ordførar på 30 år

Per Are Flåm (50) ønskjer å bli første Arbeidaparti-ordføraren i Aurland på 27 år. Han er innstilt som ordførarkandidat. Han har vore aktiv i politikken i 11 år, og jobbar til dagleg som anleggsleiar i Baneservice AS. Vallista blir avgjort på nominasjonsmøte i slutten av november.

Førre Ap-ordførar i Aurland var Osvald Turild som sat frå 1986 til 1991.