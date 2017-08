Vil berre sleppe til personbilar

Statens vegvesen vil berre sleppe til personbilar over Utvikfjellet. Stryn kommune og lokalt næringsliv har etterspurt å få til ein mellombels veg, sidan dei tapar store summar i veka når vegen over er stengt. Men vegvesenet vil ikkje tilrå at større køyretøy som turistbussar får sleppe til, og vil berre ha vegen open for personbilar fire timar i døgnet. Direktør for Samferdsle i Fylkeskommunen Dina Lefdal, seier dei tek endeleg avgjer måndag morgon.