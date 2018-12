Vil behalde kraftmilliardane

Sogn og Fjordane vil gje vekk inntil 80 prosent av aksjane i Sogn og Fjordane Energi til kommunane her i fylket. Slik skal dei best skal halde kraftmilliardane for seg sjølve når dei i 2020 går inn i nye Vestland fylke. Etter å ha vunne i tingretten skal saka mot BKK opp i lagmannsretten.