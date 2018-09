Vil avkriminalisere narkotika

Organisasjonen Actis går inn for å avkriminalisere bruk av narkotika. – Vi vil at bruk av narkotika framleis skal vere forbode, men at ein kan ikkje straffast for å bruke det, seier Arne Johannesen, styreleiar i Actis. Johannessen er til dagleg sjef for politiet i Sogn og Fjordane.