Vil at plastposar skal bli forbode

– Plastposar er veldig skadeleg når det kjem vekk i naturen, både som heile posar og når dei blir delt opp til mikroplast som vi veit at ein mengde dyr tek skade av.

Det seier rådgjevar Erik Solheim i Naturvernforbundet.

Han trur mange fekk sjokk av bilda av kvalen som for to veker sidan døydde med 30 plastposar i magen. Og at denne alvorlege vekkaren har fått auga opp hjå folk, slik at styresmaktene må seie at nok er nok.

– Vi veit at også fisk eter mikroplasten og døyr i staden for å leve av å ete. Plastproblemet er enormt trugande for livet på jorda, seier Solheim.

Gode alternativ

Han tykkjer ikkje at eit forbod er strengt.

– Nei, plastposar og eingongsbestikk finst det gode alternativ til. Eit forbod mot plast kan kome raskt og det er alt på plass i mange land. Også i amerikanske statar.

Denne veka vart det kjent at dei lokale styresmaktene i New York innfører avgift på plastposar.

Her i Norge brukar norske forbrukarar ein milliard plastposar i året.

– Kva vil de gjere for å få på plass eit slikt forbod?

– Vi vil appellere til regjering og storting om at dette må gjennomførast. Mangel på plastposar vil ikkje ein vanskelegare situasjon for folk flest.

Han meiner vi fort vil sjå mindre plast i naturen med eit slikt forbod og vi vil sjå noko færre skader på dyr av dei bitte små delane som plasten blir til.

– Problemet er at plast aldri blir brote heilt ned. Det er eit evigvarande problem og dessutan blir den laga av ei fossil kjelde som ikkje er berekraftig i lengda.

– Kva skal folk nytte i staden?

– Berenett som kan nyttast mange gonger. Og vi har mange andre stoff enn plast tilgjengeleg.

Vil det beste

På Coop Mega i Førde i Sogn og Fjordane har dagleg leiar Rakel Sunde merka at folk har reagert på kvalen som døydde med magen full av plast.

– Siste veka har vi selt fleire miljønett enn vanleg. Viss det blir funne opp ein pose i eit anna materiale enn plast, er vi positive til det. Vi vil det beste for miljøet, seier Sunde.

Folk NRK Sogn og Fjordane har snakka med på gata, ynskjer eit plastforbod velkomen.

– Veit du, då eg såg den kvalen, då gret eg. Det er heilt forferdeleg. Vi øydelegg naturen på alle måtar, vi tek ikkje omsyn, seier Kari Iden Halle i Sogndal.

Ho kom ut frå handel i Sogndal måndag med eit gult handlenett.

– Det er ei medviten handling. Eg tykkjer det er veldig bra at Naturvernforbundet vil forby plastposar som ikkje kan brytast ned, seier Halle.

Det same meiner Linda Solheim i Sogndal.

– Men då må dei finne ein god erstattar, enten ved å gå over til papirposar eller at fleire går over til berenett.

Ho valde plastpose å bere varene i måndag, fordi ho trengde plastposen til boset.

Plastpose

Det gjorde også Asle Nedreberg.

– Men så mykje plast er ikkje bra i det heile. Det må det skje ting. Ikkje berre her i Norge, men over heile verda. Eg jobbar på ferja, og eg ser jo at det flyt mykje boss i sjøen.

– Nedbrytbare posar må bli tingen. For sjølv gløymer eg berenettet heime kvar gong.

Oddveig Birkeland i Førde brukar derimot alltid plastposar, fordi det er praktisk.

– Eg brukar plastposane og legg dei i bosskassene som dei skal leggast i for avfallshandtering. Så er det andre som må syte for at dei blir handtert rett, seier Birkeland.