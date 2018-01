Vil at cruiseskip skal konkurrere

Verdsarvrådet vil at cruiseskip skal konkurrere om fjordplass, skriv Sogn Avis. Det er eitt av fleire punkt rådet har spelt inn til cruiseplanen for Vestlandsfylka. Forslaget går ut på at cruiserederia, med grunnlag i fastsette kriterium, skal konkurrere om tilgangen til det vestnorske fjordlandskapet.