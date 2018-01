Viktig siger for Valsvik

Gustav Valsvik og Eintracht Braunschweig tok ein viktig 3–1 siger borte mot Erzgebirge Aue i tysk 2. Bundesliga. Etter at opprykket glapp i play-off førre sesong, har denne sesongen vore blytung. Dagens siger gav laget eit pusterom i botnstriden, men det er framleis kort veg ned til nedrykksstreken for Valsvik og co. Men det er jamt i ligaen, og vegen oppover på tabellen er like kort.