Vikafjellet stengd

Vegen over Vikafjellet er stengd på grunn av fare for ras. Det blir ny vurdering kl. 10. På Tyin-Årdal er det nattestengd, førebels til kl. 8. På Hemsedalsfjellet er det fare for glatte. Her kan det bli kolonnekøyring på kort varsel.