Vikafjellet opna

Rv. 13 over Vikafjellet er no open. Det er også ope på E16 Filefjell. På rv. 52 Hemsedalsfjellet og fv. 50 Aurland – Hol er det kolonne. To vegar er stengde. På fv. 53 Tyin – Årdal blir det ny vurdering kl. 11 og på rv. 15 Strynefjellet kl. 10.